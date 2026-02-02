高橋英樹と船越英一郎が3日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】81歳のベテラン俳優が溺愛する娘 トーク番組の共演はほぼ初めて?と言う高橋と船越。２人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ「高橋英樹の船長シリーズ」だった。初めて会った時、船越は緊張のあまり足が震えたと言うが、高橋の飾らない姿にすっかり魅了され「先輩」と慕うようになり…