「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」集合 SMエンタテインメントが主催するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」が1月31日(土)、2月1日(日)にみずほPayPayドーム福岡で開催され、東方神起、SUPER JUNIORをはじめ、所属アーティスト総勢16組65名が出演。各日約4時間半、計50曲を披露し、2日間で約７万人の観客を集めた。 「SMTOWN LIVE」は2008年から全世界で累計約70公演が行われており、日本では2011年の初開