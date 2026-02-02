2019年にアメリカ・アイオワ州の司法機関からセキュリティ侵害演習の許可を得た2人のセキュリティ専門家が、アイオワ州ダラス郡裁判所に侵入を試みたことで窃盗および不法侵入で逮捕されました。公益にかなうと認められた業務をしたにもかかわらず犯罪行為で告発されたとして2人がダラス郡を訴えた結果、約6年の裁判の末に60万ドル(約9000万円)の和解金が支払われました。County pays $600,000 to pentesters it arrested for asse