▼青森県（青森地方気象台・２日５時）【津軽】雪後くもり【下北】雪後くもり【三八上北】くもり時々雪▼岩手県（盛岡地方気象台・２日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり時々晴れ【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・２日５時）【沿岸】くもり時々雪【内陸】くもり時々雪▼山形県（山形地方気象台・２日５時）【村山】雪【置賜】雪