俳優の澤田百が、2日発売の『週刊ヤングマガジン』10号（講談社）の巻末グラビアに登場する。【別カット】後ろの席にいたら惚れちゃう…制服姿の澤田百宮古島出身の澤田。俳優として活動し、YouTubeチャンネル『ゴシップシュガー・フィルムズ』と共作したショートドラマも公開されている。グラビアでは、ドラマのストーリーに出てくるシーンを再現。制服姿やピンクの水着姿を披露しており、ドラマとのつながりも注目だ。そ