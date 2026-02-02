お笑いコンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（73）が1月30日、新刊『漫才の一滴 笑吉が教えてくれた「念、縁、運」』の発売を記念したイベントに出席し、新刊をアピールした。【写真】盟友ハイヒールリンゴとトークを繰り広げるザ・ぼんち里見まさと漫才ブームの絶頂と転落、異なるコンビで2度の「上方漫才大賞」受賞、50歳からの「ザ・ぼんち」再結成 、そして、70代でフジテレビ『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』ファイナルへ