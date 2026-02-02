ラジオパーソナリティー、ミュージシャン、コメンテーターなどとして活躍したモーリー・ロバートソンさんが1月29日、亡くなった。63歳だった。2月1日、公式Xで発表された。事実婚のパートナーだった俳優・池田有希子は同日、自身のXを更新し、モーリーさんの最期について報告した。【画像】モーリー・ロバートソンさん死去事実婚のパートナー・池田有希子が長文メッセージ＆笑顔の2ショット（全文）池田は、長文の書面で「私