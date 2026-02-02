浜辺美波、目黒連のキラキラコンビが葬祭プランナーを演じている。長月天音さんのデビュー小説「ほどなく、お別れです」の映画化（2月6日公開）だ。劇中、葬祭プランナーの目黒からリクルートされた浜辺とその家族はやや腰を引き気味だ。葬儀の仕事に抱くそんな後ろ向きなイメージを少しばかり前に進めるという意味では「おくりびと」以来の作品だろう。「おくりびと」がアカデミー賞外国語映画賞となってから18年。修練の跡がうか