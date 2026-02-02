オランダ1部のNECナイメヘンで飛躍を遂げるMF佐野航大が、同リーグの名門アヤックスへの移籍に向けて個人合意に達したようだ。『De Telegraaf』によれば、代理人とクラブ側は2030年夏までの長期契約で大筋合意。年俸は現行の約5倍に跳ね上がる見通しとされている。佐野がこのステップアップを強く望んでいる背景には、名門でのプレイを通じて日本代表での立ち位置を確固たるものにし、悲願であるW杯出場を現実のものとしたいという