頭を撃ち抜かれるまで残された時間はあと数秒――。2023年に「週刊ヤングジャンプ新人漫画大賞」準大賞を受賞した読切漫画『禁煙』が、改めてXに投稿されて人気となっている。 【漫画】『禁煙』を読む 作者は楚歌まことさん（@soka_makoto_yj）。映画監督のクリストファー・ノーランに影響を受けたという時間感覚や、ハードボイルドな世界観の裏側について話を聞いた。（小池直也） ―