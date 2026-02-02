マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが、フラムを3−2で撃破し、新体制発足後から無傷の3連勝を達成した。カゼミロの先制点、マテウス・クーニャの追加点で主導権を握ったものの、終盤に追いつかれる苦しい展開となった。しかし94分、途中出場のベンジャミン・シェシュコが値千金の決勝ゴールを奪取。劇的勝利で勝ち点3を積み上げ、トップ4の座をより確かなものとしている。この試合で際立った存在感を放