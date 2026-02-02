札幌藻岩山スキー場で初めて、ドローンショーが開催され、訪れた人たちを楽しませていました。宙に浮かんだ光の粒が動き出し、夜空に浮かび上がったのは札幌のシンボル・テレビ塔です札幌藻岩山スキー場でおととい、初めて行われたドローンショーでは、時計台など札幌の観光名所をドローンで夜空に描き出して訪れた観客を魅了しました。（ 観客は）「札幌をイメージしたものが多