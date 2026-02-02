ついに、話題書『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。この世界的ベストセラーは『お金の大学』の両学長やスコット・ギャロウェイにも絶賛されている。お金で不幸にならないために大切なことは何か？ 今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「お金の話ができない人」の共通点「老後の資金、ちゃんと考えている？」配偶者からそう聞かれ、すぐに答えられ