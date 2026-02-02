きょうも北日本や日本海側では雪が続くでしょう。既に平年を上回る積雪となっている地域で、さらに積雪が増える予想です。午後は西日本でも雨や雪となる所があるでしょう。関東は日中広く冬晴れとなりますが、夕方から夜にかけて、一時的に雨や雪となる可能性があります。太平洋側では空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには引き続きお気を付けください。最高気温は、全国的にきのうと同じくらいの予想です。関東から