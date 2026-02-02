1位は357万円、2位から5位も全て300万円台今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、東京を除く関東地方（神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の6県）に本社がある上場企業を対象に「年収が低い会社ランキング2025【東京を除く関東地方】」を作成した。単体の従業員数が50人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。それでは早速、ランキングを確認していこう。1位