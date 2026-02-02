フリーの森本毅郎アナウンサー（８６）が２日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「森本毅郎スタンバイ！」（月〜金曜・午前６時３０分）にスタジオ生出演し復帰した。森本アナは昨年１２月１２日の生放送から同番組を休んでいた。森本アナは「おはようございます。森本毅郎です。久しぶりにスタジオに戻ってまいりました。ほぼ５０日ぶりになりますかね」とリスナーにあいさつし「高齢者にとって肺炎は重い病気でどうも