【キーウ共同】ロシア軍は1日、ウクライナ東部ドニプロペトロウスク州パブログラード近郊の炭鉱施設を無人機で攻撃した。ウクライナ当局などによると、勤務を終えた従業員を乗せたバスに無人機が直撃し、16人が死亡した。ロシアはトランプ米大統領の要請を受け、首都キーウなどへの攻撃を1日まで停止した一方で、各地への空爆や無人機攻撃を続けた。攻撃を受けたのは、ウクライナの電力会社「DTEK」の炭鉱施設。当時、地下の炭