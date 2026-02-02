今日2月2日は、北日本は日本海側を中心に雪でさらに積雪の増える所があるでしょう。東日本と西日本は大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に降りだす強い雨や雪に注意が必要です。北日本は局地的な大雪に北海道と東北は、日本海側を中心に雪が降り、短い時間で積雪が一気に増える所がある見込みです。交通の乱れが大きくなるおそれもあります。また、雪崩の危険性がさらに高まるでしょう。屋根からの落雪や、除雪作業中のケガや事