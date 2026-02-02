お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）が、2日までに小籔千豊、お笑いコンビ・フットボールアワー（後藤輝基／岩尾望）とのYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。昨夏購入した新たな愛車を絶賛した。【動画】千原ジュニア、新たな愛車であるトヨタ『ヴォクシー』の全貌ジュニアは、昨年8月に自身のYouTubeチャンネルで「妻が、子どもの送り迎えなどで必要だということで。私の車（3台の旧車）は一切運転したくな