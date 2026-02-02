現役引退を発表した柔道・角田夏実選手が、減量の苦しみを明かしました。2024年パリ五輪では48kg級で金メダルを獲得した角田選手。しかし、かつては1つ上の52kg級で戦っており、48kg級を主戦場にしたのは2019年11月から。そのため大会前には減量を行っていましたが、その減量は1か月で体重を6kg落とすという過酷なもの。減量後はウエストがマイナス7cmになり、本人から「あばら同士が当たって痛い」という言葉も飛び出すほどです。