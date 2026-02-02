阪神・近本光司は今季でプロ8年目を迎えるが、プロ入りから毎年個人タイトルを獲得している。プロ1年目の19年に盗塁王のタイトルを獲得してから盗塁王だけで6度、現在4年連続盗塁王中だ。打撃タイトルは21年に178安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得している。5年連続盗塁王にももちろん期待なのだが、打撃タイトルの獲得にも期待したい。昨季放った160安打もリーグ3位の数字で、打席が最も多く回ってくる1番という打順を