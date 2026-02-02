俳優でグラビアアイドルの岸明日香（34）が、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】「マジで爆裂」さわやか水着で美バストあらわな岸明日香2012年に『週プレ』でグラビアデビュー。その後、男性誌を総なめし、グラビアアイドルとしてのみならずバラエティーやドラマ、映画でも活躍。今年は芸能デビュー15周年を迎え、アニバーサリー商品やイベントを順次発表予定となっている。今回も、