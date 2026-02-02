◆バスケットボール静岡県高校新人大会▽男子決勝リーグ藤枝明誠９８−４３浜松開誠館浜松学院興誠１１２ー７３浜松商男女決勝リーグの第３戦が行われた。全勝対決となった男子は藤枝明誠が浜松開誠館を９８―４３で退け、４年連続１１回目の優勝を飾った。男女とも上位３校が東海新人（１４〜１５日、愛知・一宮市）に出場する。藤枝明誠の横綱相撲だった。決勝リーグ３試合連続１００点ゲームには届かなかったものの