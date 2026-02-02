村上宗隆内野手を獲得したホワイトソックスが、１日（日本時間２日）、レッドソックスと２対１のトレードに合意。ベテラン中継ぎのジョーダン・ヒックス投手（２９）と、有望若手のデービッド・サンドリン投手（２４）を獲得。マイナーのゲージ・ジール投手（２２）を交換要員に放出した。ホ軍は、前日もＦＡのオースティン・ヘイズ外野手（３０）と年俸６００万ドルで１年契約に合意に達したと報じられており、連日の補強とな