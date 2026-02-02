◆バスケットボール静岡県高校新人大会▽女子決勝リーグ浜松開誠館６７−４８市立沼津浜松南７４−４４浜松学院興誠男女決勝リーグの第３戦が行われた。女子は浜松開誠館が市立沼津を６７―４８で下し、３戦全勝で９大会連続９回目の優勝を飾った。３点ビハインドの第４クオーター（Ｑ）で一気に連続１６ポイントを奪って逆転した。男女とも上位３校が東海新人（１４〜１５日、愛知・一宮市）に出場する。浜松開誠館が第