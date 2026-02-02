リタ・ジュスムートさん（元ドイツ連邦議会＝下院＝議長）連邦議会によると1日死去、88歳。死因は明らかになっていない。戦後ドイツを代表する女性政治家の一人。保守政党のキリスト教民主同盟（CDU）の議員や閣僚として、女性の権利拡大やエイズウイルス（HIV）予防政策に貢献したことで知られる。37年、西部ブッパータール生まれ。大学教授などを経て、80年代にコール政権下で青年・家庭・女性・保健相。88〜98年に連邦議会