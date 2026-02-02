【ブンデスリーガ】RBライプツィヒ 1−2 マインツ（日本時間1月31日／レッドブル・アレーナ）【映像】佐野海舟、30メートル級“ダイレクトワンタッチパス”マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、攻撃面で光るプレーを見せた。ダイレクトワンタッチで出された30メートルのパスにファンたちが歓喜している。ここまでの19試合、全て先発出場している佐野。日本時間1月31日に行われた、ブンデスリーガ第20節のRBライプツィヒ戦で