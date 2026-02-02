京都丹後鉄道（丹鉄）を運行するWILLER TRAINS（京都府宮津市）は、観光列車「丹後くろまつ号」の2026年春夏コース（4月〜9月運行）の内容を発表し、予約受付を開始しました。今期は近江鉄道とのコラボレーション企画を含む全3コースを設定。絶景とともに丹後の食や歴史を堪能できる内容となっています。近江鉄道とコラボしたモーニングコース「モーニングコース」は福知山駅（10時8分頃発）から天橋立駅（11時51分頃着）までのル