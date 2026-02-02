網走市はきのう(2026年2月1日)流氷接岸初日を発表しました。平年より3日早く去年より16日早いということです。網走市内の海岸沿いには流氷の白い帯がはっきりと確認できます。網走市とオホーツク流氷館はきのう(1日)午後0時半に流氷が海岸につき、船舶が航行できない状態であることが確認されたとして網走で流氷接岸初日を発表しました。平年よりも3日早く去年より16日早いということです。流氷接岸初日となった網走はこれか