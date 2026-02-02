大雪で幅が狭くなった道路ですれ違いざまのトラブル。暴行の疑いで39歳の男が逮捕されました。逮捕された札幌市東区の39歳の男はおととい(2026年1月31日)、札幌市東区北32条東5丁目の路上で、面識のない男性の胸ぐらをつかんだ疑いです。男性から「交通ルールでもめました」と通報がありましたが、それぞれが車を運転していて、大雪で狭くなった道路ですれ違う際にトラブルになり、男は窓越しに男性の胸ぐらをつかんだという