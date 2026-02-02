きのう(2026年2月1日)札幌市内で「防災」について学ぶイベントが開かれSTVのアナウンサーが子どもたちに地震などから命を守る方法を伝えました。きのう(1日)札幌市の大和ハウスプレミストドームで開催された防災出前授業ではSTVのアナウンサーが子どもたちに震度7の地震にあった際に身を守るための「おだんごポーズ」などを教えました。このイベントは災害時に多くの人を守ることができる「防災リー