本日2月2日（月）よる7時 日本テレビ系で放送（放送後からTVerにて無料配信を実施）の「有吉ゼミ」では、大人気企画「ジェシーの月曜大工」の新章がスタート！今回は、歌舞伎役者の中村獅童が、2人の息子が使う広さ10畳の子供部屋の改造をジェシーに依頼。歌舞伎界の若きプリンスである陽喜（はるき）くん（8歳）と夏幹（なつき）くん（5歳）はオシャレが大好き！そんな服好きの子供たちから、「クローゼットを作ってほしい」とい