北海道・江別警察署は2026年2月1日、不同意わいせつの疑いでいずれも自称・江別市の無職の男（62）を逮捕しました。男は1日午後4時ごろ、江別市大麻高町の公園内を歩いていた20代女性に背後から抱きつき、服の上から下半身を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。被害にあった女性が「抱きつかれて押し倒そうとされた」と警察に通報したことで事件が発覚しました。調べに対し男は「記憶にないが、事件になるようなことを