この記事をまとめると ■車名同様にグレード名にも由来や規則、法則がある場合が多い ■国産主要3メーカーのグレード名を分析 ■それぞれ特色がありグレード名に注目するのもクルマの楽しみだ グレード名にはメーカーごとの思想や商品戦略が反映される クルマの名前にはさまざまな由来や意味が込められているが、じつはグレード名にも由来や規則、法則がある。今回はいくつかのメーカーを例にして、グレード名の由来や表現してい