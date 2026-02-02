【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）や女子の吉田雪乃（寿広）ら日本勢が1日、本番会場で初練習した。森重は時折スピードを上げて左膝痛からの回復を示し「最高峰の舞台だが、いつもの世界大会と同じ気持ちでいけば自分の力は出る」と自信をにじませた。展示場につくられた珍しい仮設リンクで、氷に「密度がない」と感じたという。「できたてだなという感覚