鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が1日に放送され、ラストで早瀬（鈴木）が儀堂（鈴木／2役）の妻・麻友（黒木メイサ）の言葉に衝撃を受ける姿が描かれると、ネット上にも「え、どゆこと？？」「急展開でえぐい」「鳥肌…」といった反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】海江田（酒向芳）を追い詰める冬橋（永瀬廉）