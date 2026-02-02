別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、昨年の世界選手権東京大会代表の28歳・吉田祐也（GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位、箱根駅伝で激走した黒田朝日（青学大4年）が2時間7分3秒で3位に入った。レース後の会場では、青学大の原晋監督も驚く光景が広がっていた。緊迫した展開に会場が沸いた。スタートラインに並んで