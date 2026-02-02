巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手（３０）が１日、宮崎キャンプ初日に背番号「２９」のユニホームを披露した。シートノックでは坂本勇人内野手とともに三塁に入り軽快な動きを披露。打撃練習は木の花ドームで行う組に入り、室内でのみ行った。レッドソックス時代にシーズン２５本塁打などメジャー通算４７本塁打、マイナー通算１６１本塁打の右の長距離砲。守備は一、三塁、外野も守ることができ、岡本がメジャー移