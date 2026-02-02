「タワマンの人間関係は希薄」――そんなイメージは誤っているかも知れない。タワマンが立ち並ぶ港区の湾岸エリアでは、区が主導する交流会や保育園のネットワークを通じて昭和の長屋のような濃密なコミュニティが存在しているというのだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）しかし、お互いの子を預かり合い、共有スペースで頻繁にパーティーを開く親子がいる一方で、マンション内で「孤立」していく家族も生まれているとか。