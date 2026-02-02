〈「『放牧』なんて言っていましたね」夜の公園で子供を放置、親はファミレスで飲み明かす…タワマン街で“集団ネオ・ネグレクト”が起きてしまう“事情”〉から続く「アウトソーシング」 。ビジネス用語であるこの言葉を、子育ての現場で耳にすることが増えた。 本来はプロの手を借りることを意味するが、一部の親たちの間では「わが子の世話を丸投げする」という意味に変質してしまっている…。そう語るのは中学受験塾の代表を務