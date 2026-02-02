「外国人政策」が争点の一つとなった埼玉・川口市長選挙の投開票が行われ、無所属で元県議の岡村ゆり子氏（44）が初当選を果たしました。埼玉・川口市長選挙の投開票がきのう行われ、無所属で元県議の岡村ゆり子氏が初当選を果たしました。川口市は人口に占める外国人の数がおよそ9%と全国的にも高く、今回の市長選でも「外国人政策」が争点の一つとなっていました。当選した岡村氏は外国人政策では「生活ルールの徹底」を訴えてい