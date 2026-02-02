JR水戸駅前で1月30日、男女4人が襲われた事件で、逃走していた男が逮捕されました。つくば市の無職・沼尻吉記容疑者（45）は1月30日、JR水戸駅前で男女4人を突然殴るなどして重軽傷を負わせた疑いが持たれています。沼尻容疑者は事件後逃走していましたが、1日、自宅周辺で逮捕され、「間違いありません」と容疑を認めています。