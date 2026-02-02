つくばって、もっと遠いと思っていた。【画像】ここは“学園都市”ではない…ナゾの廃線「筑波鉄道」跡を写真で一気に見る何しろその場所は茨城県、常磐線とかが走っている茨城県だ。千葉県より先の茨城県なのだ。そんなイメージを持っていたから、調べてみて驚いた。つくばエクスプレスに乗れば、秋葉原駅からつくば駅まではたったの45分。あれれ、つくばって八王子よりも近いのか……。もちろんそれもこれもつくばエクス