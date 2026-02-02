ASOBINEXT所属のアイドルレッスン生・福士亜依が、2日発売の『週刊ヤングマガジン』10号（講談社）の巻中グラビアに登場する。【写真】表情もボディも初々しい！ショーパン＆へそチラを披露する福士亜依初グラビアをお披露目した福士。目標は事務所の先輩・CANDY TUNEの宮野静だという。青森県出身で、グラビアでは水着姿で両手にリンゴを手にするショットや、浴槽の中で複数のリンゴとともに丸尻を浮かべるポーズに挑戦した