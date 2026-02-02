イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着し取材に応じる高木美帆＝1日（共同）【ミラノ共同】6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するスピードスケート女子のエース、高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が1日、ミラノ入りした。計4個のメダルを獲得した2022年北京冬季大会に続く活躍が期待され「とうとうここまで来た。調子をさらに上向きにできるようにしたい」と決意を語った。五輪出場は4度目。今大会は個人種目で前