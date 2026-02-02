ウクライナが欲しがるチェコ製攻撃機「L-159」とはウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とチェコのペトル・バベル大統領が2026年1月に会談し、パベル大統領が同国空軍の「L-159」のウクライナへの譲渡を提案。しかし、チェコのアンドレイ・バビシュ首相を首班とする内閣は承認を拒否したようです。1月21日にフランスの新聞「ル・パリジャン」など複数のメディアが報じています。【スゴ…】ドローン相手に超高価な「対