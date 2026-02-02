打者専念となる見込みの大谷。MLBのレギュラーシーズンを考えれば理解できる判断だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、打者のみでの出場が決定的となった。デーブ・ロバーツ監督が、現地時間1月31日に行われたドジャースファンイベントでの取材の中で、「彼はWBCでは投げない。シーズンに向けて準備する」と明かしており、米国内でもこのコメントが大きく報じられている