All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、新潟県在住55歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：55歳女性同居家族構成：本人、夫（62歳）居住地：新潟県住居形態：賃貸雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人100万円、夫450万円現預金：2000万円リスク資産：なし第四北越銀行のスーパー定期預金に500万円現預金は「全て普通預金と定期預金