金をはじめとする貴金属相場は急ピッチの上昇を続けてきた（写真：FOTOGRIN/Shutterstock.com）高騰していた貴金属相場が急落した。ニューヨーク市場の先物（中心限月）で1月29日に1トロイオンス（約31.1グラム）5626ドルの最高値を記録した金相場は翌30日には一時4700ドル台まで下げ、最高値からの下落率は16%に達した。もともと値動きが荒い銀やプラチナの下げは同3〜4割に及ぶ。取引所の証拠金引き上げに加え、米連邦準備理事会