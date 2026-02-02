アイドルグループ「シャルロット」のリーダー・日比谷萌甘（18）が、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】憂いのある表情で…奥行き感じるグラビアを披露した日比谷萌花現役女子高校生ながら、昨年グラビアデビューし、『週刊少年サンデー』の表紙を飾るなど、さまざまな雑誌を席巻した日比谷。今回も、ビキニなどの衣装で、T157・B83・W63・H88の弾けるフレッシュボディを披露している